Leopard Attack: भीलवाड़ा में तेंदुए का हमला, रिहायशी क्षेत्र में घुसा, बछड़ी को किया लहूलुहान, इलाके में दहशत

सूत्रों ने बताया कि इस क्षेत्र में तेंदुए द्वारा मवेशियों पर हमले की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुए अब जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों और घरों के भीतर बने बाड़ों तक पहुंच रहे हैं, जिससे न केवल पशुधन बल्कि इंसानों की जान को भी खतरा बना हुआ है। ऐसे हालात को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है।