Leopard Attack: भीलवाड़ा में तेंदुए का हमला, रिहायशी क्षेत्र में घुसा, बछड़ी को किया लहूलुहान, इलाके में दहशत

भीलवाड़ा के बिजौलियां क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए ने पशु बाड़े में बंधी बछड़ी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

भीलवाड़ा

Jan 27, 2026

फाइल फोटो- पत्रिका

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां क्षेत्र में स्थित गोपालपुरा गांव में सोमवार देर रात रिहायशी इलाके में तेंदुए के हमले से एक बार फिर सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुए ने एक पशु बाड़े में बंधी बछड़ी को शिकार बनाने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना गोपालपुरा निवासी प्रकाश के घर की है।

शोर-शराबा सुनकर तेंदुआ भागा

रात करीब दो बजे एक तेंदुआ दीवार फांदकर पशुओं के बाड़े में घुस गया और वहां बंधी बछड़ी पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। बछड़ी के पास बंधी गाय ने जब तेंदुए को देखा तो वह डर के मारे जोर-जोर से छटपटाने लगी। गाय की आवाज सुनकर प्रकाश और उनके परिजन तुरंत जाग गए और बाहर आ गए। शोर-शराबा सुनकर तेंदुआ बछड़ी को छोड़कर भाग निकला।

ग्रामीणों में भय व्याप्त

सूत्रों ने बताया कि इस क्षेत्र में तेंदुए द्वारा मवेशियों पर हमले की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुए अब जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों और घरों के भीतर बने बाड़ों तक पहुंच रहे हैं, जिससे न केवल पशुधन बल्कि इंसानों की जान को भी खतरा बना हुआ है। ऐसे हालात को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है।

