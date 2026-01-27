नसीब में मां की लोरी नहीं, जानवरों के दांत लिखे थे: झाड़ियों में फेंका कलेजे का टुकड़ा, आवारा कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला

मंगलवार को जब ग्रामीण नानोदिया गांव के बाहर से गुजर रहे थे, तो उन्हें झाड़ियों के बीच कुछ हलचल और खून के निशान दिखाई दिए। पास जाकर देखा तो मंजर बेहद खौफनाक था। एक नवजात बच्चा वहां लहूलुहान हालत में पड़ा था। क्रूरता की हद यह थी कि मां ने जिस मासूम को सुरक्षा देनी थी, उसे आवारा जानवरों ने अपना निवाला बना लिया था। बच्चे के शरीर पर गहरे घाव थे और वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था।