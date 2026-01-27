मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: बिजौलियां पुलिस ने नाकाबंदी में धरे दो तस्कर, 11 लाख की स्मैक जब्त

थाना प्रभारी स्वागत पंडया ने बताया कि पुलिस को विशेष मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुरोहितों का खेड़ा क्षेत्र से दो युवक बाइक पर सवार होकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ की सप्लाई देने निकलने वाले हैं। सूचना को पुख्ता करते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने तत्काल इलाके में नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया।