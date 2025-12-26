पति, पत्नी और वो का खूनी अंत: एक और पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उजाड़ा सुहाग, 120 घंटे में राजस्थान को दहला देने वाली चौथी वारदात

Illicit relationship demo pic
Extra-marital affair murder Rajasthan: राजस्थान में रिश्तों की मर्यादा और विश्वास तार-तार हो रहा है। पिछले पांच दिनों के भीतर राजस्थान के अलग-अलग जिलों से चार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां अवैध संबंधों के चलते हंसते-खेलते परिवार उजड़ गए और पतियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ताज़ा मामला भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र से आया है, जिसने पुलिस प्रशासन और समाज को झकझोर कर रख दिया है।
करेड़ा पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय लक्ष्मी देवी ने अपने प्रेमी गोपाल कुमावत (35) के साथ मिलकर अपने पति जगदीश कुमावत की बेरहमी से हत्या कर दी। जगदीश रात को खेत पर फसल की रखवाली करने गया था, जहां उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई और शव को कुएं के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद पत्नी लक्ष्मी पूरी तरह अनजान बनी रही और पुलिस को गुमराह करती रही। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसका राज खुल गया।
यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 120 घंटों में राजस्थान में 'अवैध संबंधों' की वजह से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है।दौसा में एक पत्नी ने अपने ही देवर के प्रेम में पड़कर ₹20,000 की सुपारी देकर पति का मर्डर करवा दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को बिहार से दबोचा है। झुंझुनूं में एक महिला प्रिंसिपल ने अपने पति की प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए ₹20 लाख की सुपारी दी। हालांकि, पुलिस ने समय रहते शूटर को पकड़ लिया। श्रीगंगानगर में पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर एक पत्नी की हत्या कर दी गई और उसकी लाश पानी के टांके (टैंक) में मिली।
इन वारदातों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने लोगों से सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने और किसी भी विवाद की स्थिति में कानून का सहारा लेने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध संबंधों के कारण होने वाले ये 'ब्लाइंड मर्डर' समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग