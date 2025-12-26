पति, पत्नी और वो का खूनी अंत: एक और पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उजाड़ा सुहाग, 120 घंटे में राजस्थान को दहला देने वाली चौथी वारदात

यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 120 घंटों में राजस्थान में 'अवैध संबंधों' की वजह से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है।दौसा में एक पत्नी ने अपने ही देवर के प्रेम में पड़कर ₹20,000 की सुपारी देकर पति का मर्डर करवा दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को बिहार से दबोचा है। झुंझुनूं में एक महिला प्रिंसिपल ने अपने पति की प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए ₹20 लाख की सुपारी दी। हालांकि, पुलिस ने समय रहते शूटर को पकड़ लिया। श्रीगंगानगर में पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर एक पत्नी की हत्या कर दी गई और उसकी लाश पानी के टांके (टैंक) में मिली।