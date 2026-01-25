Rajasthan News : बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए, सरकार खुद भरेगी आपका ब्याज, जानें कैसे करना है आवेदन

भीलवाड़ा। राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' का आगाज किया है। इस महत्वकांक्षी योजना के तहत युवाओं को अपना नया उद्योग लगाने या पुराने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (ब्याज मुक्त) पर उपलब्ध कराया जाएगा।