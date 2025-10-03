टूटा रावण का गुरूर, 60 सैकंड में खाक हुआ परिवार, नाभि में तीर लगा तो आंखों से निकले अंगारे

निगम की ओर से मुख्य समारोह तेजाजी चौक में हुआ। यहां हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने रावण दहन पर जय श्रीराम के नारे से क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। रामलीला कलाकार राम व लक्ष्मण ने जैसे ही 51 फीट उंचे रावण की नाभी में तीर छोड़े तो गुस्साए रावण ने आंखों से अंगारे निकाले। यह रोमांचक नजारा देखते ही तेजाजी चौक में मौजूद दर्शक जय श्रीराम के जयकारे लगाने लगे। 20 सैकंड तक आंखों से अंगारे बरसे। रावण ने दोनों हाथों से शोले बरसाए। यह नजारा तेजाजी चौक में विजयादशमी के अवसर पर नगर निगम की ओर से आयोजित रावण दहन में देखने को मिला। इससे पहले बड़ा मंदिर से ठाकुरजी का बेवाण भजन कीर्तन के साथ तेजाजी चौक पहुंचा। ठाकुरजी ने सांकेतिक रूप से लंका द्वार ध्वस्त किया। इसके साथ ही लंका द्वार जल उठा। इसके बाद 35-35 फीट उंचे मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया। आकर्षक आतिशबाजी के साथ दोनों भाइयों के पुतलों के दहन होने के बाद अंत में रावण के पुतले में आग लगाई गई। 52 सैकंड में रावण ढेर हो गया। 3 मिनिट में रावण परिवार का अंत हो गया।