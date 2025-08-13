बिजौलिया में सेंड स्टोन क्वारी लाइसेंस महंगे, किराए में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

अग्रवाल ने बताया कि 4 हैक्टेयर से अधिक खातेदारी भूमि में स्वीकृत क्षेत्र होने पर भी किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी। इसके अलावा, गैप, फेट व रास्ते का किराया भी इसी अनुपात में बढ़ा है। बढ़ी दरों से खनन व्यवसायियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। कई व्यवसायियों का कहना है कि पहले से ईंधन, श्रमिक व परिवहन लागत में इजाफा हो चुका है। अब किराए में बढ़ोतरी से लागत और बढ़ जाएगी तथा मुनाफा घटेगा। क्षेत्र में करीब 650 क्वारी लाइसेंस व प्लांट है। बिजौलिया क्षेत्र का सेंड स्टोन देशभर में निर्माण कार्य और सजावटी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से सेंड स्टोन की आपूर्ति राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी की जाती है। क्वारी लाइसेंस (क्यूएल) धारकों को वार्षिक किराया जमा करवाना अनिवार्य है।