दीपावली से पहले भीलवाड़ा में फिर गायब हुआ सरस घी

बाजार में कई दुकानों पर ‘सरस घी उपलब्ध नहीं’ के बोर्ड नजर आ रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि हर साल दीपावली पर ऐसी स्थिति बनती है, जब घी की मांग बढ़ने पर सप्लाई कम पड़ जाती है और व्यापारी कालाबाजारी करने लगते हैं। लेकिन इस बार अन्य कम्पनियों की और से जीएसटी दर कम करने के बाद पुन: कीमते बढ़ाने से यह अन्तर आया है। ऐसे में बाजार में सरस का घी 500 से 700 रुपए ब्लैक में बिक रहा है।