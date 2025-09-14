सरस दूध 2 रुपए लीटर महंगा होगा, 16 से लागू होगी नई दरें

सरस फुल कीम (गोल्ड) 6 लीटर 66 रुपए प्रति लीटर, सरस स्टेण्डर्ड आधा लीटर 58 रुपए प्रति लीटर, सरस टोंड (ताजा) 250 एमएल 56 रुपए लीटर, सरस टोंड 200 एमएल 55 रुपए लीटर, सरस टोंड 500 एमएल 52 रुपए लीटर, सरस टोंड 1000 एमएल 52 रुपए लीटर, सरस टोंड 6000 एमएल 52 रुपए लीटर, सरस डबल टोंड 500 एमएल 42 रुपए लीटर, सरस डबल टोंड 6000 एमएल 42 रुपए लीटर, सरस डबल टोंड 200 एमएल 45 रुपए लीटर, सरस गाय मिल्क 500 एमएल 52 रुपए प्रति लीटर तथा सरस चाय साथी 500 एमएल 52 रुपए प्रति लीटर की दर 16 सितंबर से लागू होगी।