भीलवाड़ा

सरस दूध 2 रुपए लीटर महंगा होगा, 16 से लागू होगी नई दरें

भीलवाड़ा डेयरी को होगा 3.20 लाख रुपए प्रतिदिन का फायदा

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 14, 2025

भीलवाड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ा दी है। यह नई दरें 16 सितंबर से लागू होगी। हालांकि इसमें सरस गोल्ड की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन सरस गोल्ड 6 लीटर पैक में 2 रुपए की बढोतरी की है।

भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमल कुमार पाठक ने बताया कि डेयरी प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की बिक्री भीलवाड़ा व राजसमंद में कर रही है। इसमें से 40 हजार लीटर दूध सरस गोल्ड भी शामिल है। यानी डेयरी 1.60 लाख लीटर दूध की बिक्री प्रतिदिन कर रही है। इससे भीलवाड़ा डेयरी को 3.20 लाख रुपए प्रतिदिन का फायदा होगा वही आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार पड़ेगा। पाठक ने बताया कि अभी नई पोलीथीन छप कर नहीं आई है। ऐसे में कुछ दिन तक पुरानी पोलीथीन में ही दूध की सप्लाई की जाएगी। हालांकि इन पर नई दरें प्रिंट होगी।

16 सितंबर से लागू होगी यह दरे

सरस फुल कीम (गोल्ड) 6 लीटर 66 रुपए प्रति लीटर, सरस स्टेण्डर्ड आधा लीटर 58 रुपए प्रति लीटर, सरस टोंड (ताजा) 250 एमएल 56 रुपए लीटर, सरस टोंड 200 एमएल 55 रुपए लीटर, सरस टोंड 500 एमएल 52 रुपए लीटर, सरस टोंड 1000 एमएल 52 रुपए लीटर, सरस टोंड 6000 एमएल 52 रुपए लीटर, सरस डबल टोंड 500 एमएल 42 रुपए लीटर, सरस डबल टोंड 6000 एमएल 42 रुपए लीटर, सरस डबल टोंड 200 एमएल 45 रुपए लीटर, सरस गाय मिल्क 500 एमएल 52 रुपए प्रति लीटर तथा सरस चाय साथी 500 एमएल 52 रुपए प्रति लीटर की दर 16 सितंबर से लागू होगी।

Published on:

14 Sept 2025 08:41 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सरस दूध 2 रुपए लीटर महंगा होगा, 16 से लागू होगी नई दरें

