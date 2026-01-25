राजस्थान के ये गांव: यहां जन्म से ही युवाओं में कूट-कूट कर भर दी जाती है देशभक्ति, सरहद की रक्षा का जज्बा बनी पहचान

इन गांवों के कई सैनिक देश की सेवा करते हुए सीमा पर दुश्मन से लोहा लेकर वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी शहादत को आज भी सलाम किया जाता है। राजस्थान में शेखावटी के बाद जहाजपुर क्षेत्र ऐसा है, जहां नब्बे प्रतिशत सैनिक यहां से आते हैं। इसलिए जहाजपुर को सैनिकों के गांव के नाम से भी जाना जाता है।