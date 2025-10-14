Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

राज्य स्तरीय स्पीड स्केटिंग के लिए खिलाडि़यों का चयन

जिला स्तर पर 120 से अधिक खिलाडि़यों ने लिया हिस्सा

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 14, 2025

Selection of players for state level speed skating

Selection of players for state level speed skating

भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के तत्वावधान में एक निजी विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में भीलवाड़ा जिले के 120 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया।

विजेता प्रतिभागियों में 6 आयु वर्ग के छात्र क्वाड में निश्कर्ष चोपड़ा, मिर्वान गुप्ता, अबीर डालमिया, अंडर 6 आयु वर्ग छात्रा क्वाड में अक्षिता मीणा, मिराया गुप्ता, वागीषा ककानी, अंडर 6 आयु वर्ग इनलाइन में अर्शिता कोठारी, पहेर कौर छाबड़ा, आहिरा जैन, 6 से 8 आयु वर्ग छात्र क्वाड में पर्व चोरड़िया, रुद्रांश कच्छावा, अबीर मेहता, 6 से 8 आयु वर्ग छात्रा क्वाड में स्वरा जैन, सांवी कृपलानी, गर्विका शर्मा, 6 से 8 आयु वर्ग छात्र इनलाइन में आहान गग्गड, रेयांश गबरा, शौर्य जैन, 6 से 8 आयु वर्ग इनलाइन छात्रा में आरवी राठी, 8 से 10 क्वाड छात्र में सभ्य लाहोटी, पार्थ नथरानी, सव्य समदानी, 8 से 10 आयु वर्ग में क्वाड छात्रा में हृध्विका खंडेलवाल, आध्या कास्ट ,अनीरा मानसिंहका, 8 से 10 इनलाइन छात्र में सौरिश शर्मा, अयांश शर्मा, विहान लोढ़ा, 8 से 10 इनलाइन छात्रा में टिया अली शाह, 10 से 12 क्वाड छात्रा में धैर्य अग्रवाल, कुशल वडेरा, निर्मल गुर्जर, 10 से 12 क्वाड गर्ल्स में लावण्या शर्मा, रूपांशी जोशी, काजू धाकड, 10 से 12 इनलाइन बॉयज में आरविक मालू, नित्य सालवी, पार्थ चोरड़िया, 10 से 12 इनलाइन गर्ल्स में कविषा महेश्वरी, अरुणिमा शर्मा, नव्याश्री जैन , 12 से 15 क्वाड बॉयज में शौर्यव्रत सिंह, देवांशु जोशी, विकास धाकड, 12 से 15 क्वाड गर्ल्स में प्रिया धाकड, 12 से 15 इनलाइन छात्र में लवित्र कोगटा, कार्तिकेय चेचानी, पार्थवीर सिंह चौहान , 12 से 15 इनलाइन छात्रा में दिया अग्रवाल, आंचल धाकड, भूमि माहेश्वरी, 15 से 18 क्वाड छात्र में भव्य लाहोटी, 15 से 18 इनलाइन छात्र में शौर्य कोठारी, ऋषि मिश्रा, प्रवीण रैगर, 18 साल से ऊपर आयु वर्ग में अनुज मेवाड़ा और रुद्र सालवी विजेता रहा। इन सभी का राज्य स्तर पर चयन हुआ है।

समापन समारोह में स्केट एसोसिएशन सचिव अंशुल विजयवर्गीय ने बताया कि समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल, भाजपा सुभाष मंडल अध्यक्ष ऋतु शेखर शर्मा, महेश सेवा समिति सचिव राजेन्द्र कचोलिया, विश्वबन्धु सिंह राठौड, स्केट एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने विजेताओं को मेडल प्रदान किए। सचिव अंशुल विजयवर्गीय ने बताया कि चयनित छात्र 24 से 26 अक्टूबर तक उदयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

Published on:

14 Oct 2025 09:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राज्य स्तरीय स्पीड स्केटिंग के लिए खिलाडि़यों का चयन

