राज्य स्तरीय स्पीड स्केटिंग के लिए खिलाडि़यों का चयन

विजेता प्रतिभागियों में 6 आयु वर्ग के छात्र क्वाड में निश्कर्ष चोपड़ा, मिर्वान गुप्ता, अबीर डालमिया, अंडर 6 आयु वर्ग छात्रा क्वाड में अक्षिता मीणा, मिराया गुप्ता, वागीषा ककानी, अंडर 6 आयु वर्ग इनलाइन में अर्शिता कोठारी, पहेर कौर छाबड़ा, आहिरा जैन, 6 से 8 आयु वर्ग छात्र क्वाड में पर्व चोरड़िया, रुद्रांश कच्छावा, अबीर मेहता, 6 से 8 आयु वर्ग छात्रा क्वाड में स्वरा जैन, सांवी कृपलानी, गर्विका शर्मा, 6 से 8 आयु वर्ग छात्र इनलाइन में आहान गग्गड, रेयांश गबरा, शौर्य जैन, 6 से 8 आयु वर्ग इनलाइन छात्रा में आरवी राठी, 8 से 10 क्वाड छात्र में सभ्य लाहोटी, पार्थ नथरानी, सव्य समदानी, 8 से 10 आयु वर्ग में क्वाड छात्रा में हृध्विका खंडेलवाल, आध्या कास्ट ,अनीरा मानसिंहका, 8 से 10 इनलाइन छात्र में सौरिश शर्मा, अयांश शर्मा, विहान लोढ़ा, 8 से 10 इनलाइन छात्रा में टिया अली शाह, 10 से 12 क्वाड छात्रा में धैर्य अग्रवाल, कुशल वडेरा, निर्मल गुर्जर, 10 से 12 क्वाड गर्ल्स में लावण्या शर्मा, रूपांशी जोशी, काजू धाकड, 10 से 12 इनलाइन बॉयज में आरविक मालू, नित्य सालवी, पार्थ चोरड़िया, 10 से 12 इनलाइन गर्ल्स में कविषा महेश्वरी, अरुणिमा शर्मा, नव्याश्री जैन , 12 से 15 क्वाड बॉयज में शौर्यव्रत सिंह, देवांशु जोशी, विकास धाकड, 12 से 15 क्वाड गर्ल्स में प्रिया धाकड, 12 से 15 इनलाइन छात्र में लवित्र कोगटा, कार्तिकेय चेचानी, पार्थवीर सिंह चौहान , 12 से 15 इनलाइन छात्रा में दिया अग्रवाल, आंचल धाकड, भूमि माहेश्वरी, 15 से 18 क्वाड छात्र में भव्य लाहोटी, 15 से 18 इनलाइन छात्र में शौर्य कोठारी, ऋषि मिश्रा, प्रवीण रैगर, 18 साल से ऊपर आयु वर्ग में अनुज मेवाड़ा और रुद्र सालवी विजेता रहा। इन सभी का राज्य स्तर पर चयन हुआ है।