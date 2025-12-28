मानवता की सेवा सर्वोपरि: 24 चिकित्सकों का सम्मान

समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि समिति की ओर से प्रतिमाह 20 निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनमें न्यूरोपैथी, नेत्र, दंत, स्त्री रोग और शुगर सहित कई गंभीर बीमारियों का उपचार कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। समिति चार प्रमुख सम्मान समारोह आयोजित करती है, जिसमें वृद्धजन, चिकित्सक, तीन बेटियों वाले अभिभावक और मेधावी छात्र शामिल हैं। संचालन पूर्व टेक्निकल डायरेक्टर अरुण जागेटिया ने किया।