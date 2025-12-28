मानवता की सेवा सर्वोपरि: 24 चिकित्सकों का सम्मान

Service to humanity is paramount: 24 doctors honoured
गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को आरसी व्यास कॉलोनी स्थित 'अपना घर' वृद्धाश्रम में सेवा और समर्पण का संगम देखने को मिला। समिति की ओर से चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न 6 पैथियों के 24 वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान किया।
समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योगपति गोपाल राठी, जुगल किशोर बागड़ोदिया, विकास समदानी व राजेश बाहेती ने चिकित्सकों को पगड़ी पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र की तस्वीर व वेट मशीन भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर एवं नेचुरोपैथी के विशेषज्ञों को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए सराहा गया।
समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि समिति की ओर से प्रतिमाह 20 निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनमें न्यूरोपैथी, नेत्र, दंत, स्त्री रोग और शुगर सहित कई गंभीर बीमारियों का उपचार कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। समिति चार प्रमुख सम्मान समारोह आयोजित करती है, जिसमें वृद्धजन, चिकित्सक, तीन बेटियों वाले अभिभावक और मेधावी छात्र शामिल हैं। संचालन पूर्व टेक्निकल डायरेक्टर अरुण जागेटिया ने किया।
समारोह में डॉ. अतुल हेड़ा, डॉ. कृष्णा हेडा, डॉ. रोहित बसेर, डॉ. खुशबू बसेर, डॉ. संजय शर्मा, डॉ. उगन्ता मीणा, डॉ. अंजना शर्मा, डॉ. छीग्गन सिंह बिरानिया, डॉ. कृष्ण चंद्र शर्मा, डॉ. राम नरेश मीणा, डॉ. जीएल शर्मा, डॉ. हिम्मत धाकड़, डॉ. निधि सुखवाल, डॉ. अनमोल शर्मा, डॉ. निकिता चौधरी, डॉ. प्रियदर्शनी शर्मा, डॉ. दीपिका उपाध्याय, डॉ. अनुराग शर्मा, सत्यनारायण नुवाल एवं दक्षिता शर्मा को सम्मानित किया गया।
