शीतला अष्टमी: दूध और मावे की नहीं रहेगी कमी, भीलवाड़ा-राजसमंद में बंटेगा 8.30 लाख लीटर सरस दूध

इस भारी-भरकम मांग को समय पर पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक्स का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। पाटीदार के अनुसार भीलवाड़ा शहर में 38 इंश्युलेटेड (तापमान नियंत्रित) वाहनों के माध्यम से सप्लाई होगी। वही ग्रामीण अंचलों के मार्गों पर 49 इंश्युलेटेड वाहन उतारे जाएंगे। इन 87 वाहनों के जरिए भीलवाड़ा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित लगभग 1400 दुग्ध रिटेलरों तक सरस पैक्ड दुग्ध एवं उत्पाद सुरक्षित और ताजी स्थिति में पहुंचाए जाएंगे। डेयरी प्रशासन की इस व्यापक तैयारी से यह तय है कि इस बार शीतला अष्टमी पर शहरवासियों और ग्रामीणों को दूध या मावे की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।