शिक्षा के नाम पर खिलवाड़: 5वीं तक मान्यता, पढ़ा रहे 8वीं तक; पंचवटी की सेंट्रल एकेडमी का मामला

ज्ञापन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और स्कूल प्रबंधन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। मनोज पालीवाल ने पूछा कि जब कोई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित ही नहीं हो सकता, तो सेंट्रल एकेडमी में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को किस नियम के तहत प्रवेश दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बच्चों को परीक्षा के बाद कौन से विद्यालय के नाम की मार्कशीट जारी की जा रही है। निजी विद्यालय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मासूम छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद वसीम शेख, निसार सिलावट, शाहिद मोहम्मद, शिफा इरशाद, मोहन जाट, भरत व्यास, दिनेश शर्मा व शाहिद सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।