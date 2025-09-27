Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

उड़ान पर चमक: चांदी 1.44…..सोना 1.17 लाख पार

- त्योहारी सीजन व सेफ-हेवन डिमांड से रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंचे दाम - धनतेरस से पहले सोना 1.25 लाख और चांदी 1.50 लाख तक पहुंचने की उम्मीद

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 27, 2025

त्योहारी सीजन और सेफ-हेवन डिमांड ने सोना-चांदी की चमक और बढ़ा दी है। सर्राफा बाजार में लगातार दो दिन की मामूली गिरावट के बाद शुक्रवार को सोने-चांदी ने जोरदार तेजी पकड़ी। सुबह जहां सोना 500 रुपए प्रति दस ग्राम मजबूत हुआ, वहीं शाम तक इसमें एक हजार रुपए की उछाल आ गई। चांदी भी अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई है।

सोना फिर उछला

ज्वैलर्स एसोशिएशन के अध्यक्ष नवरत्न मल संचेती ने बताया कि शुक्रवार सुबह 9.30 बजे सोने में 500 रुपए की तेजी थी। शाम तक यह बढ़त और तेज होकर 1,000 रुपए प्रति दस ग्राम तक तेज हो गई। बढ़त के साथ सोना 1,17,600 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया, जो अब तक के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।

चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

सर्राफा व्यवसायी विकास समदानी ने बताया कि सोने के साथ चांदी में भी तेजी रही। शुक्रवार रात नौ बजे तक चांदी 3,300 रुपए प्रति किलो बढ़कर 1,44,300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यह अब तक का सर्वाधिक स्तर माना जा रहा है। सर्राफा बाजार के प्रमुख व्यापारी मनीष बहेडि़या का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और निवेशकों की सेफ-हेवन डिमांड के कारण सोने-चांदी में तेजी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि त्योहारी खरीदारी का दबाव और अंतरराष्ट्रीय मांग बनी रही तो धनतेरस तक सोना 1.25 लाख और चांदी 1.50 लाख तक पहुंच सकती है।

क्या कहते है ग्राहक

ग्राहकों का कहना है कि सोने-चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन त्योहारी और शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए खरीदारी करनी ही होगी। रीना जैन ने बताया कि सोना हर बार महंगा होता जा रहा है, लेकिन त्योहारी मौके पर खरीदारी शुभ मानी जाती है। इसलिए हम बजट के हिसाब से कम मात्रा में ही सही, पर खरीदारी करेंगे। वहीं ग्राहक राकेश गुर्जर का कहना था कि चांदी में निवेश इस समय ज्यादा सुरक्षित लग रहा है क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

सर्राफा बाजार की स्थिति

  • - सोना शुक्रवार को 1,000 रुपए उछलकर 1,17,600 रुपए 10 ग्राम पर पहुंचा।
  • - चांदी 3,300 रुपए बढ़कर 1,44,300 रुपए किलो, अब तक का उच्चतम स्तर।
  • - हाजिर बाजार के भाव चांदी 1,40,400 रुपए किलो तथा सोना 1,17,300 रुपए के भाव है।
  • - व्यापारी बोले धनतेरस तक सोना 1.25 लाख, चांदी 1.50 लाख तक पहुंच सकती है।

Updated on:

27 Sept 2025 08:57 am

Published on:

27 Sept 2025 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / उड़ान पर चमक: चांदी 1.44…..सोना 1.17 लाख पार

