उड़ान पर चमक: चांदी 1.44…..सोना 1.17 लाख पार

सर्राफा व्यवसायी विकास समदानी ने बताया कि सोने के साथ चांदी में भी तेजी रही। शुक्रवार रात नौ बजे तक चांदी 3,300 रुपए प्रति किलो बढ़कर 1,44,300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यह अब तक का सर्वाधिक स्तर माना जा रहा है। सर्राफा बाजार के प्रमुख व्यापारी मनीष बहेडि़या का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और निवेशकों की सेफ-हेवन डिमांड के कारण सोने-चांदी में तेजी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि त्योहारी खरीदारी का दबाव और अंतरराष्ट्रीय मांग बनी रही तो धनतेरस तक सोना 1.25 लाख और चांदी 1.50 लाख तक पहुंच सकती है।