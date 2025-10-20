Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

छह दशक पुराना भूपालगंज मंदिर जैन समाज की आस्था का केंद्र

भीलवाड़ा में भगवान महावीर का पहला मंदिर भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मंगलवार को मनाया जाएगा

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 20, 2025

Six-decade-old Bhupalganj temple is the center of faith for the Jain community.

Six-decade-old Bhupalganj temple is the center of faith for the Jain community.brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 38;

भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मंगलवार को श्रद्धा से मनाया जाएगा। इस अवसर पर जैन मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ाए जाएंगे। शहर में दो दर्जन से अधिक मंदिर हैं, किंतु भगवान महावीर के नाम से दिगंबर जैन समाज का प्रमुख मंदिर भूपालगंज में है, जो समाज की आस्था और इतिहास का केंद्र है।

भूपालगंज दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना चैत्र शुक्ल 13, संवत 2013 (1957) को महावीर जयंती के अवसर पर की गई थी। उसी दिन समाज ने निर्णय किया कि मंदिर में भगवान महावीर के साथ अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी विराजित की जाएंगी। मंदिर निर्माण का कार्य संवत 2014 में आचार्य विमलसागर के निर्देशन में शुरू हुआ और संवत 2019 (1962) में पूर्ण हुआ।

मंदिर की वेदी में वैशाख सुदी 11, संवत 2019 को भगवान महावीर की लगभग साढ़े चार फीट ऊंची प्रतिमा विराजित की गई, साथ ही भगवान आदिनाथ और चन्द्रप्रभु की प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित की गईं। इसके पश्चात यहां आचार्य विद्यासागर, जयसागर, नेमिसागर, विवेकसागर, सन्मति सागर विमलसागर ने प्रवास किया। मंदिर निर्माण में समाज के साथ-साथ हीरालाल, भागचंद, गौरीलाल अजमेरा, तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष चेनसुख अजमेरा और ज्ञानमल कोठारी का विशेष योगदान रहा।

यह मंदिर करीब 60 वर्ष पुराना है। प्रारंभ में मंदिर का स्थान स्वर्गीय कस्तूरचंद छीतरमल अजमेरा के निजी मकान में था। प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा से पूर्व चित्रकूट धाम में पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। प्रतिमाओं को रथ पर विराजमान कर शहर में शोभायात्रा निकाली गई। इस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प और रत्नों की वर्षा की थी। निर्वाण महोत्सव पर मंगलवार को मंदिर में विशेष पूजा और भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन होगा। समाज के हजारों श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन और निर्वाण लाडू अर्पित करने यहां पहुंचेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / छह दशक पुराना भूपालगंज मंदिर जैन समाज की आस्था का केंद्र

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लक्ष्मीजी पूजन आज व कल भी, घर-बाजार रोशनी से सरोबार

Lakshmiji worship today and tomorrow, houses and markets illuminated
भीलवाड़ा

औद्योगिक इकाइयों में बोनस की जगह मिठाई का डिब्बा देकर इतिश्री

In industrial units, instead of bonus, they are content with giving a box of sweets.
भीलवाड़ा

दीपावली पर चौघड़िया नहीं, स्थिर लग्न ही शुभ

No Chaughadiya on Diwali, only stable Lagna is auspicious
भीलवाड़ा

महावीर निर्वाण महोत्सव का आगाज, 108 रिद्धि मंत्र अभिषेक से गूंजी भक्ति ध्वनि

Mahavira Nirvana Festival kicks off, devotional sound echoed with 108 Riddhi Mantra Abhishek
भीलवाड़ा

मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव 22 को

Annakut festival in temples on 22nd
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.