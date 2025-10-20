छह दशक पुराना भूपालगंज मंदिर जैन समाज की आस्था का केंद्र

यह मंदिर करीब 60 वर्ष पुराना है। प्रारंभ में मंदिर का स्थान स्वर्गीय कस्तूरचंद छीतरमल अजमेरा के निजी मकान में था। प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा से पूर्व चित्रकूट धाम में पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। प्रतिमाओं को रथ पर विराजमान कर शहर में शोभायात्रा निकाली गई। इस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प और रत्नों की वर्षा की थी। निर्वाण महोत्सव पर मंगलवार को मंदिर में विशेष पूजा और भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन होगा। समाज के हजारों श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन और निर्वाण लाडू अर्पित करने यहां पहुंचेंगे।