पर्युषण पर्व का छठा दिन: मंदिरों में धूप खेकर की विश्व शांति की कामना

दिगंबर जैन समाज ने मंगलवार को सुगंध दशमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला यह पर्व पर्युषण पर्व का छठा दिन होता है। इसे धूप दशमी या धूप खेवन पर्व भी कहा जाता है। जैन मान्यताओं के अनुसार यह पर्व अशुभ कर्मों के नाश और पुण्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। दोपहर बाद शहर के सभी दिगंबर जैन मंदिरों में धूप अर्पित की। मंदिरों से जुलूस निकाले गए जिनमें समाज के पुरुष, महिलाएं, युवक-युवतियां और बच्चे शामिल हुए। पुरुष सफेद वस्त्रों में सुसज्जित थे। महिलाएं विशेष चुनरी परिधान में नजर आईं। वाहनों पर सवार श्रद्धालुओं ने धूप खेकर पुण्य अर्जित किया। दोपहर में सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने धूप खेकर विश्व शांति और समाज की समृद्धि की प्रार्थना की। वातावरण धार्मिक उल्लास और भक्ति भाव से सराबोर रहा।