स्कूली बच्चों की ढाल बनी ‘स्पर्श’ मुहिम

सारिका चतुर्वेदी को गुजरात सरकार ने ‘गुड टच-बैड टच’ सिखाने के लिए विशेष वर्कशॉप आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अब तक गुजरात के सरकारी और निजी विद्यालयों में 60 से अधिक सत्र लेकर 10 हजार से ज्यादा बच्चों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। 2019 में आईएएस नवीन जैन की पहल पर मुहिम की शुरुआत हुई। आज 700 से अधिक प्रशिक्षित वॉलंटियर्स इस अभियान से जुड़े हुए हैं। 6,500 सरकारी-निजी स्कूल में इस तरह के सत्र हुए हैं। अब तक 18 लाख बच्चे और किशोरों को जागरूक किया है। सारिका चतुर्वेदी ने कहा कि आज बच्चे खुलकर अपने अनुभव साझा करते हैं और तुरंत मदद लेने का आत्मविश्वास दिखाते हैं।