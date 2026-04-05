आध्यात्मिक भीलवाड़ा: विश्व शांति के लिए एक स्वर में गूंजेगा णमोकार महामंत्र, 50 हजार श्रद्धालु होंगे शामिल

जीतो चेयरमैन मीठालाल सिंघवी ने कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि एकता, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का सशक्त संदेश भी देगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए महिला विंग की चेयरपर्सन नीता बाबेल, चीफ सेक्रेटरी अर्चना पाटौदी, युवा विंग के चेयरमैन सिद्धार्थ अजमेरा और चीफ सेक्रेटरी सिद्धार्थ कावड़िया पूरी टीम के साथ जुटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अंबेश भवन के पास स्थित इसी मेडिसिटी ग्राउंड पर पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का भी आयोजन होने जा रहा है। इसी स्थल पर 9 अप्रेल को णमोकार महामंत्र का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस आध्यात्मिक संगम में शहर के विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थी भी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।