महेन्द्र को सौंपी प्रदेश ने एसटी मोर्चा की कमान

भीलवाड़ा। भाजपा एसटी मोर्चा के जिला महामंत्री महेन्द्र मीणा (प्रतिहार) को प्रदेश आला कमान ने अब जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है। State entrusted the command of ST Front to Mahendra meena



प्रदेश भाजपा ने जिले में दो मोर्चा अध्यक्षोंं की नियुक्ति की है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र मीणा ने भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर जिला महामंत्री महेन्द्र मीणा (प्रतिहार) को नियुक्त किया। इसी प्रकार ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश सेन को नियुक्त किया है।

जोन चैयरमेन एवं सचिव की नियुक्त

महावीर इंटरनेशनल रीजन तीन ने जोन चैयरमेन एवं जोन सचिव की नियुक्ति की। क्षेत्रीय सचिव मंजू पोखरना ने बताया कि जोन चैयरमेन कन्हैयालाल बोरदिया एवं जोन सचिव अर्चना सोनी को नियुक्ति किया गया।