शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 2-3 को जयपुर में

State level educational conference of Teachers' Union in Jaipur on 2-3
राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) का दो दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन 2 से 3 जनवरी तक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में होगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में राजस्थान के भीलवाड़ा सहित सभी जिलों से हजारों शिक्षक भाग लेंगे। संगठन के जिला मंत्री महेश मंडोवरा ने बताया कि सम्मेलन में भीलवाड़ा से 100 शिक्षकों का दल सह संगठन महामंत्री प्रेमशंकर जोशी व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में भाग लेने जयपुर जाएगा। सम्मेलन में दो दिनों तक शिक्षक खुले मंच में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षकों की समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श करेंगे। प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।
सम्मेलन में शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो, इस अहम मुद्दे पर भी राज्य के विभिन्न जिलों के शिक्षकों से सुझाव लेकर चर्चा की जाएगी। संगठन के मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा, प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा, सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार, कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल मीणा, मुख्य महामंत्री उम्मेद सिंह डूडी व महिला अध्यक्ष मीना मंसूरिया ने राज्य के सभी शिक्षकों को दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेकर राज्य में शिक्षा की दशा एवं दिशा तय करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है।
