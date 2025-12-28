शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 2-3 को जयपुर में

राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) का दो दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन 2 से 3 जनवरी तक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में होगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में राजस्थान के भीलवाड़ा सहित सभी जिलों से हजारों शिक्षक भाग लेंगे। संगठन के जिला मंत्री महेश मंडोवरा ने बताया कि सम्मेलन में भीलवाड़ा से 100 शिक्षकों का दल सह संगठन महामंत्री प्रेमशंकर जोशी व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में भाग लेने जयपुर जाएगा। सम्मेलन में दो दिनों तक शिक्षक खुले मंच में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षकों की समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श करेंगे। प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।