नेट से प्राप्त मार्कशीट से मिलेगा स्कूलों में छात्रों को अस्थायी प्रवेश

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर ने सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। निदेशक अनुपमा जोरवाल की ओर से जारी आदेश में कहा कि कक्षा 10 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बिना मूल अंकतालिका और माइग्रेशन प्रमाणपत्र के भी अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। स्टेट ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम 19 जून को घोषित कर दिया था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से अभी तक विद्यार्थियों तक अंकतालिका और माइग्रेशन प्रमाणपत्र नहीं पहुंचे हैं। ओपन स्कूल से पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी मुख्यधारा की शिक्षा से किसी न किसी कारण से कट चुके थे। ऐसे में यदि उन्हें समय पर प्रवेश नहीं मिला तो उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आदेश के अनुसार विद्यार्थी नेट से डाउनलोड की गई अंकतालिका के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे। निदेशक जोरवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रदेश के सभी संस्था प्रधानों को इस संबंध में सूचित करें।विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।