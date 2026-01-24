सूर्य आराधना: हजारों विद्यार्थियों ने एक साथ साधा सूर्य, बनी अनूठी आभा

शनिवार की सुबह जिले के शैक्षणिक जगत में एक अलग ही ऊर्जा और आभा लेकर आई। शहर से लेकर गांव की ढाणियों तक, सरकारी हो या निजी विद्यालय, हर तरफ एक ही दृश्य नजर आया। उगते सूरज की पहली किरण के साथ ही जिले भर के हजारों विद्यार्थियों ने जब एक लय और ताल में 'सूर्य नमस्कार' किया, तो अनुशासन और योग की एक भव्य तस्वीर उभरकर सामने आई।