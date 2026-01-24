सूर्य सप्तमी विशेष: प्रदेश के हर स्कूल में आज होगा सामूहिक ‘सूर्य नमस्कार’

आदेश में स्पष्ट किया कि आयोजन केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य के समस्त गैर-सरकारी (प्राइवेट) विद्यालयों और शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में भी सूर्य नमस्कार का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। विभाग ने अपने आदेश में सूर्य नमस्कार के वैज्ञानिक और स्वास्थ्यवर्धक पहलुओं पर जोर दिया है। परिपत्र में कहा गया है कि सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य की किरणें न केवल जीवन के लिए जरूरी हैं, बल्कि यह विटामिन-डी का मुख्य स्रोत भी हैं। छात्रों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जीनगर ने बताया कि शहर व जिले की सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम प्रार्थना सभा के दौरान होगा। जहां दो शिफ्ट ने स्कूल चल रही वहा दोनों समय यह आयोजन होगा।