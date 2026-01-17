शिक्षक भर्ती परीक्षा: पहले दिन बरती सख्ती, ‘कान की बालियां’ तक काटीं; 98 प्रतिशत रही उपस्थिति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का शुक्रवार से प्रदेशभर में शंखनाद हो गया। भीलवाड़ा जिले में परीक्षा के पहले दिन प्रशासन और चयन बोर्ड की ओर से सुरक्षा एवं जांच के कड़े इंतजाम देखने को मिले। परीक्षा में नकल रोकने के लिए गाइडलाइन की पालना इतनी सख्ती से की गई कि कई केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों के कानों की बालियां तक काटकर उन्हें प्रवेश दिया गया। वहीं, देरी से पहुंचे कुछ अभ्यर्थी दौड़ते-भागते केंद्र तक पहुंचे, लेकिन गेट बंद होने के कारण उन्हें मायूस लौटना पड़ा।