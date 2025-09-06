शिक्षक दिवस: देश की प्रगति में शिक्षकों की अहम भूमिका

समारोह में उत्कृष्ट शैक्षिक कार्य के लिए दो शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें रायपुर के राउमावि मोखुंदा के व्याख्याता किशन लाल खटीक व आसींद तहसील के राउप्रावि अजीतपुरा की अध्यापिका मोमचनी शामिल है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पांसल स्कूल के अनिल कुमार उपाध्याय व शाहपुरा ब्लॉक के शूरवीरसिंह चौहान का सम्मान किया। जिला स्तरीय समारोह में सीडीईओ अरूणा गारू ने स्वागत भाषण दिया। सुवाणा सीबीईओ रामेश्वर जीनगर ने आभार जताया। एडीपीसी समग्र शिक्षा कल्पना शर्मा, डीईओ माध्यमिक राजेन्द्र कुमार गग्गड़, डीईओ प्रारम्भिक रामेश्वर लाल बाल्दी, सीबीईओ बनेड़ा महेश कुमार व्यास, एडीपीसी माध्यमिक कैलाश सुथार व प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक उपस्थित रहे। प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 का पोस्टर विमोचन किया।