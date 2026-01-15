पहाड़ियों के कत्लेआम की खबर पर जागा प्रशासन, खनिज विभाग ने नगर पालिका और वन विभाग को थमाया नोटिस

खनिज विभाग की ओर से की गई औचक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विभाग के अनुसार, राजस्व ग्राम पाचा का बाड़ा के खसरा नंबर 2388 (क्षेत्रफल 65 हेक्टेयर) में कई पुराने खनन पिट मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बेशकीमती भूमि वर्तमान में नगर पालिका जहाजपुर के नाम दर्ज है। शासन के नियमों के अनुसार इस भूमि पर हो रहे अनाधिकृत खनन और अतिक्रमण को रोकने तथा दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सीधी जिम्मेदारी नगर पालिका की है।