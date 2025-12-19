विकास की अंधी दौड़ में पृथ्वी संकट में, नहीं चेते तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

कार्यक्रम में उपवन संरक्षक मरिया शाइन ए, आरपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के.के. मीणा, रीको के उपमहाप्रबंधक संजय नेनावटी, आरपीसीबी के अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिंह, चैंबर अध्यक्ष आरसी लोढ़ा, महासचिव आरके जैन, राजेन्द्र गौड़ सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे। इससे पहले 50 शिक्षकों और व्याख्याताओं को कंचन इंडिया लिमिटेड के पेट बोतल रीसाइक्लिंग से फाइबर बनाने वाले प्लांट और एसटीपी प्लांट का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया।