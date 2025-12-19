भीलवाड़ा जिले के 1181 अध्यापक को किया स्थायी

जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र कुमार गग्गड़ ने बताया कि स्थायीकरण सूची में सम्मिलित अध्यापकों के नाम के समक्ष अंकित तिथि से यह लाभ देय होगा। हालांकि, यह आदेश कुछ शर्तों के अधीन मान्य रहेगा। जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय या प्रारंभिक जांच विचाराधीन है, या भविष्य में एसओजी जांच में दोष सिद्ध होता है, उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। दिव्यांग श्रेणी के चयनित कार्मिकों का मेडिकल परीक्षण लंबित होने की स्थिति में भी स्थायीकरण मेडिकल स्वीकृति तक प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, भर्ती-2022 लेवल द्वितीय के संशोधित परिणाम में चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। दो वर्ष पूर्व अन्यत्र या उच्च पद पर कार्यग्रहण या त्यागपत्र देने वालों पर भी स्थायीकरण मान्य नहीं रहेगा।