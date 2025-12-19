शंभूगढ़ को पंचायत समिति बनाने की मांग, कई ग्राम पंचायत साथ

भीलवाड़ा जिले की शंभूगढ़ ग्राम पंचायत को पंचायत समिति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौपा। ग्रामीणों का कहना है कि शंभूगढ़ एक विकसित कस्बा है, जहां शिक्षा, चिकित्सा, उप तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, संचार साधन और परिवहन जैसी सभी मूलभूत एवं प्रशासनिक सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शंभूगढ़ लगभग 20 से 25 ग्राम पंचायतों के मध्य स्थित है। इससे आसपास के ग्रामीणों के लिए आवागमन और प्रशासनिक कार्यों का निस्तारण आसान हो जाता है। इसी कारण शंभूगढ़ लंबे समय से पंचायत समिति का दर्जा पाने का हकदार है।