शंभूगढ़ को पंचायत समिति बनाने की मांग, कई ग्राम पंचायत साथ

There is a demand to make Shambhugarh a Panchayat Samiti.
भीलवाड़ा जिले की शंभूगढ़ ग्राम पंचायत को पंचायत समिति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौपा। ग्रामीणों का कहना है कि शंभूगढ़ एक विकसित कस्बा है, जहां शिक्षा, चिकित्सा, उप तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, संचार साधन और परिवहन जैसी सभी मूलभूत एवं प्रशासनिक सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शंभूगढ़ लगभग 20 से 25 ग्राम पंचायतों के मध्य स्थित है। इससे आसपास के ग्रामीणों के लिए आवागमन और प्रशासनिक कार्यों का निस्तारण आसान हो जाता है। इसी कारण शंभूगढ़ लंबे समय से पंचायत समिति का दर्जा पाने का हकदार है।
ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत समिति मुख्यालय की स्थापना के लिए शंभूगढ़ में पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है। विकास, विस्तार और जनसुविधाओं की दृष्टि से यह स्थान पूर्णतः उपयुक्त माना जा रहा है। शंभूगढ को पंचायत समिति बनाए जाने को लेकर बारणी, दांतड़ा, बरसनी, जयनगर, आकड़साड़ा, संग्रामगढ़, मोटरास, जगपुरा, फलामादा, उंखलिया, आमेसर, जालमपुरा, रायरा सहित आसपास की कई ग्राम पंचायतों ने लिखित और मौखिक समर्थन दिया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जनहित और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शंभूगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा प्रदान किया जाए। इससे हजारों ग्रामीणों को प्रशासनिक सुविधाएं नजदीक मिल सकें और क्षेत्र के विकास को गति मिल सके।
