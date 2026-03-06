सरस डेयरी में सायरन बजते ही बंद हुई बिजली, फायर मॉक ड्रिल में परखी मुस्तैदी

सुरक्षा सप्ताह के तहत डेयरी परिसर में किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए एक फायर मॉक ड्रिल (पूर्वाभ्यास) का आयोजन किया गया। अभियांत्रिकी प्रभारी लोकेन्द्र सिंह चौहान के निर्देशन में हुए इस पूर्वाभ्यास के दौरान पूरे संयंत्र की मुख्य बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके बाद कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपातकालीन स्थिति से निपटने और सुरक्षित बाहर निकलने का प्रदर्शन किया। प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा मानकों को परखने वाली यह मॉक ड्रिल पूर्ण रूप से सफल रही।