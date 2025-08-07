खनिज व्यवसायियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से उद्योग ठप

प्रदर्शन कर रहे खनन व्यवसायियों का कहना है कि राज्य सरकार ने खनिज पट्टों पर कई अव्यवहारिक और दमनकारी नियम थोप दिए हैं। इनमें नई पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रियाएं। खनिज परिवहन के लिए अतिरिक्त कागजी कार्रवाई। रॉयल्टी संग्रहण में जटिलताएं। जुर्माने की दरों में वृद्धि। खनिज व्यवसायियों का कहना है कि जब तक सरकार नियमों की पुनः समीक्षा कर व्यवहारिक समाधान नहीं देती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी।