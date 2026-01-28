बनास का सीना छलनी करने वालों पर भारी पड़ी ‘खाकी’, घेराबंदी देख वाहन छोड़ भागे माफिया

जहाजपुर स्थित बनास नदी में लंबे समय से सक्रिय बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और 'फिल्मी' स्टाइल में कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहाजपुर क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी में अवैध खनन की शिकायतों पर जिला विशेष टीम ने मंगलवार को दबिश दी। कार्रवाई इतनी गुप्त और सुनियोजित थी कि माफिया को संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस ने मौके से 5 जेसीबी, 13 ट्रैक्टर और 3 डंपर जब्त कर बजरी के काले कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने मौके से 4 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई बनास पुलिया से शकरपुरा के बीच की गई।