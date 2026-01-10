कठपुतलियां नाटक ने झकझोरा दर्शकों का अंतर्मन, ममत्व की विजय का जीवंत मंचन

भीलवाड़ा शहर के टाउन हॉल में शुक्रवार शाम 'युवा नाट्य समारोह' का शानदार आगाज़ हुआ। चार दिवसीय महोत्सव जयपुर की त्रिमूर्ति संस्था के संस्थापक प्रमोद भसीन को समर्पित है। महोत्सव के प्रथम दिन 'रसधारा' संस्था की ओर से कठपुतलियां' नाटक का मंचन हुआ। संस्था के गोपाल आचार्य ने बताया कि नाटक लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी से प्रेरित है, जिसका सशक्त नाट्य रूपांतरण और निर्देशन अनुराग सिंह ने किया। नाटक की कहानी नायक रामकिशन (एक कठपुतली चालक) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पत्नी के देहांत के बाद अपने ढाई माह के बच्चे का अकेले पालन करता है। वहीं दूसरी ओर सुगना है, जो गाइड जग्गू के शारीरिक आकर्षण वाले 'छद्म प्रेम' में कैद है। हालात सुगना और रामकिशन को विवाह के बंधन में बांध देते हैं, लेकिन सुगना बच्चे को स्वीकार नहीं करती। अंततः रामकिशन का धैर्य और उसका कोमल हृदय सुगना की सोच बदल देता है। सुगना को बोध होता है कि स्त्री केवल एक भौतिक देह नहीं, बल्कि ममत्व की प्रतिमूर्ति है।