बीजाक्षर की गूंज से जागृत होगी आत्म-शक्ति, आज से शुरू होगा तीन दिवसीय ‘मंत्राक्ष ध्यान शिविर’

शिविर के सफल आयोजन के लिए स्कूल मैदान में एक भव्य डोम तैयार किया गया है, जिसमें 1200 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अनुशासन बनाए रखने के लिए जमीन पर विशेष बॉक्स बनाए गए हैं, ताकि सभी प्रतिभागी कतारबद्ध होकर बैठ सकें। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां 6 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। इनमें से चार पांडाल के भीतर और दो बाहर रहेंगी। बुजुर्गों और जमीन पर बैठने में असमर्थ लोगों के लिए कुर्सियों की पृथक व्यवस्था की गई है।