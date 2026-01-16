शिक्षा विभाग में पदोन्नति की राह खुली: 31 मार्च तक सभी कैडर की डीपीसी करने के आदेश

सरकार ने केवल आदेश ही नहीं दिए हैं, बल्कि काम की निगरानी भी शुरू कर दी है। निदेशालय से वर्तमान में चल रही डीपीसी की अद्यतन स्थिति एक निर्धारित प्रारूप में मांगी गई है। इसमें पद का नाम, बकाया की स्थिति, वरिष्ठता सूची की स्थिति और यदि डीपीसी नहीं हो पा रही है, तो उसका ठोस कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना है कि सरकार के इस आदेश से हजारों की संख्या में शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। इस आदेश से जल्द ही डीपीसी होगी तो शिक्षकों को पदोन्नति भी मिलेगी।