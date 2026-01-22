गांधीवादी मूल्यों से रूबरू होगी युवा पीढ़ी, सर्वोदय विचार परीक्षा का ऐलान

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 'राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2025' की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा आगामी 29 मार्च रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित केंद्रों पर होगी। नई पीढ़ी में महात्मा गांधी के आदर्शों, उनके जीवन दर्शन और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा सुबह 10 से 11:30 बजे तक होगी।