22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

गांधीवादी मूल्यों से रूबरू होगी युवा पीढ़ी, सर्वोदय विचार परीक्षा का ऐलान

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने &#8216;राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2025&#8217; की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा आगामी 29 मार्च रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित केंद्रों पर होगी। नई पीढ़ी में महात्मा गांधी के आदर्शों, उनके जीवन दर्शन और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 22, 2026

The younger generation will be introduced to Gandhian values; Sarvodaya Ideology Examination announced.

The younger generation will be introduced to Gandhian values; Sarvodaya Ideology Examination announced.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 'राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2025' की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा आगामी 29 मार्च रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित केंद्रों पर होगी। नई पीढ़ी में महात्मा गांधी के आदर्शों, उनके जीवन दर्शन और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा सुबह 10 से 11:30 बजे तक होगी।

तीन श्रेणियों में बांटे विद्यार्थी, निःशुल्क रहेगा आवेदन

बोर्ड सचिव के अनुसार परीक्षा को तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। ग्रुप-1 में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। ग्रुप-2 में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी 100 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा ग्रुप-3 में कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

विजेताओं को मिलेगा नकद पुरस्कार और सम्मान

परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यालय स्तर (ग्रुप 1 व 2) पर वरीयता प्राप्त छात्रों को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं, कॉलेज स्तर (ग्रुप 3) के विद्यार्थियों को राज्य व जिला स्तर पर प्रमाण पत्र और पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

आवेदन के लिए 'कोड' अनिवार्य

स्कूलों को अपने और कॉलेजों को अपने कोड के जरिए लॉगिन करना होगा। पासवर्ड संस्था के रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर भेजा जाएगा। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए बोर्ड ने आईटी शाखा के नंबर 0145-2632865 और ईमेल bser.pwd@gmail.com जारी किए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 09:05 am

Published on:

22 Jan 2026 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / गांधीवादी मूल्यों से रूबरू होगी युवा पीढ़ी, सर्वोदय विचार परीक्षा का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रायला में दिनदहाड़े बड़ी चोरी: पुलिस थाने के पास सूने मकान से लाखों के जेवर और नकदी पार

Major daylight robbery in Rayla: Jewelry and cash worth lakhs stolen from an empty house near the police station.
भीलवाड़ा

रुपया ऑल-टाइम लो, सोना ऑल-टाइम हाई: भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में मचा हाहाकार, हर दिन बिक रही 500 किलो चांदी

Rupee at all-time low, gold at all-time high: Chaos erupts in Bhilwara bullion market.
भीलवाड़ा

बजरी का ‘खेल’: कोर्ट के आदेश से खलबली, लीज निरस्त होने से पहले स्टॉक करने की होड़

The gravel 'game': Court order causes turmoil, rush to stockpile before leases are cancelled.
भीलवाड़ा

महंगाई का ‘बजट टेस्ट’: सब्जी से स्कूल फीस तक भारी, क्या राहत देगा केंद्र

Inflation's 'budget test': From vegetables to school fees, everything is expensive, will the central government provide any relief?
भीलवाड़ा

भीतरी शक्ति को जगाने का महाअनुष्ठान: मंत्रों की गूंज से ‘मंत्रमुग्ध’ हुआ शहर

A grand ritual to awaken inner power: The city was 'enchanted' by the resonance of mantras.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.