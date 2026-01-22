गांधीवादी मूल्यों से रूबरू होगी युवा पीढ़ी, सर्वोदय विचार परीक्षा का ऐलान

The younger generation will be introduced to Gandhian values; Sarvodaya Ideology Examination announced.
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 'राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2025' की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा आगामी 29 मार्च रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित केंद्रों पर होगी। नई पीढ़ी में महात्मा गांधी के आदर्शों, उनके जीवन दर्शन और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा सुबह 10 से 11:30 बजे तक होगी।
बोर्ड सचिव के अनुसार परीक्षा को तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। ग्रुप-1 में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। ग्रुप-2 में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी 100 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा ग्रुप-3 में कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यालय स्तर (ग्रुप 1 व 2) पर वरीयता प्राप्त छात्रों को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं, कॉलेज स्तर (ग्रुप 3) के विद्यार्थियों को राज्य व जिला स्तर पर प्रमाण पत्र और पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
स्कूलों को अपने और कॉलेजों को अपने कोड के जरिए लॉगिन करना होगा। पासवर्ड संस्था के रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर भेजा जाएगा। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए बोर्ड ने आईटी शाखा के नंबर 0145-2632865 और ईमेल bser.pwd@gmail.com जारी किए हैं।
