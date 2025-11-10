अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले यूनिट टेस्ट विवाद: शिक्षकों के विरोध पर आदेश वापस

राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि इस आदेश से शिक्षकों में भारी असंतोष देखा गया। शिक्षकों का कहना है कि मध्यावधि अवकाश के बाद स्कूल 25 अक्टूबर को खुले और दूसरा परख 28 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। अब 20 नवंबर से अर्द्धवार्षिक परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में फिर से यूनिट टेस्ट कराना अव्यवहारिक और अतिरिक्त बोझ है। उन्होंने कहा कि शिक्षक पहले से ही अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी व कोर्स पूरा कराने में जुटे हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर यूनिट टेस्ट लेना छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए कठिनाई बढ़ाने वाला कदम है।