डीजल ट्रकों में बंद करवाया जा रहा यूरिया सिस्टम

केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए बीएस-6 इंजन वाले भारी वाहनों में यूरिया (डीइएफ) डालना अनिवार्य किया है। नियम के अनुसार हर 100 लीटर डीजल पर 8 लीटर यूरिया डालना जरूरी है। यह डीजल इंजन से निकलने वाली जहरीली गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड को निष्क्रिय कर हवा को सुरक्षित बनाता है। लेकिन हकीकत में यह नियम कागजों में सिमटकर रह गया है। प्रदेश के बड़े शहरों और ट्रांसपोर्ट नगरों में तुर्की व चीन से आए सॉफ्टवेयर के जरिए 40 से 50 हजार रुपए में ट्रक मालिक यह सिस्टम बंद करवा रहे हैं।