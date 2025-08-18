प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों पर ‘यूजर चार्ज’ लागू, अंदर वालों पर बोझ, बाहर वालों को छूट

राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडियों में कारोबार करने वाले व्यापारियों पर यूजर चार्ज लगाने का आदेश दिया है। कृषि विभाग के शासन उप सचिव अशोक कुमार मीना की ओर से जारी इस आदेश में कहा कि मंडी यार्ड और उप मंडी यार्ड में व्यापार करने वाले लाइसेंस धारियों को अब गैर-अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों के क्रय-विक्रय पर 100 रुपए के कारोबार पर 50 पैसे शुल्क देना होगा। मंडी से बाहर व्यापार करने वालों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।