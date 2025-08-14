सुवाणा में ‘श्री कृष्ण भोग’ के तहत बच्चों को परोसे गए विविध व्यंजन

श्री कृष्ण भोग सप्ताह के तहत बुधवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवाणा में सामुदायिक सहभागिता से पौष्टिक और विविधता पूर्ण व्यंजनों का भोग कराया गया। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों ने खीर, मालपुआ, पकौड़ी, पूड़ी, दाल सहित कई स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। सीबीईओ सुवाणा डॉ. रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि भामाशाह सुशील चपलोत ने सुवाणा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को कृष्ण भोग परोसा।
क्या है ‘श्री कृष्ण भोग’
श्री कृष्ण भोग योजना के तहत कोई भी नागरिक या संस्था अपनी क्षमता के अनुसार विद्यालय के विद्यार्थियों को भोजन करा सकती है। इस दिन सरकारी भोजन नहीं बनाया जाता और विशेष भोजन को ‘कृष्ण भोग’ कहा जाता है।
भामाशाह का हुआ सम्मान
विद्यालय में भामाशाह सुशील चपलोत का स्मृति चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। उन्होंने पूर्व में भी विद्यालय को कई तरह का सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर एसीबीईओ विजयपाल वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवरलाल जाट, राजेश चौधरी, नारायण लाल, प्रधानाचार्य नीलम तिवारी, आशा मीणा, विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे।