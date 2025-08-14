Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

सुवाणा में ‘श्री कृष्ण भोग’ के तहत बच्चों को परोसे गए विविध व्यंजन

भामाशाह ने तीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को कराया विशेष भोजन

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 14, 2025

Various dishes were served to children under 'Shri Krishna Bhog' in Suwana
Various dishes were served to children under 'Shri Krishna Bhog' in Suwana

श्री कृष्ण भोग सप्ताह के तहत बुधवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवाणा में सामुदायिक सहभागिता से पौष्टिक और विविधता पूर्ण व्यंजनों का भोग कराया गया। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों ने खीर, मालपुआ, पकौड़ी, पूड़ी, दाल सहित कई स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। सीबीईओ सुवाणा डॉ. रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि भामाशाह सुशील चपलोत ने सुवाणा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को कृष्ण भोग परोसा।

क्या है ‘श्री कृष्ण भोग’

श्री कृष्ण भोग योजना के तहत कोई भी नागरिक या संस्था अपनी क्षमता के अनुसार विद्यालय के विद्यार्थियों को भोजन करा सकती है। इस दिन सरकारी भोजन नहीं बनाया जाता और विशेष भोजन को ‘कृष्ण भोग’ कहा जाता है।

भामाशाह का हुआ सम्मान

विद्यालय में भामाशाह सुशील चपलोत का स्मृति चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। उन्होंने पूर्व में भी विद्यालय को कई तरह का सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर एसीबीईओ विजयपाल वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवरलाल जाट, राजेश चौधरी, नारायण लाल, प्रधानाचार्य नीलम तिवारी, आशा मीणा, विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सुवाणा में ‘श्री कृष्ण भोग’ के तहत बच्चों को परोसे गए विविध व्यंजन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.