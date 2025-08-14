सुवाणा में ‘श्री कृष्ण भोग’ के तहत बच्चों को परोसे गए विविध व्यंजन

श्री कृष्ण भोग सप्ताह के तहत बुधवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवाणा में सामुदायिक सहभागिता से पौष्टिक और विविधता पूर्ण व्यंजनों का भोग कराया गया। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों ने खीर, मालपुआ, पकौड़ी, पूड़ी, दाल सहित कई स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। सीबीईओ सुवाणा डॉ. रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि भामाशाह सुशील चपलोत ने सुवाणा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को कृष्ण भोग परोसा।