मौसम का मिजाज डावांडोल: तापमान में आंशिक गिरावट, सर्दी से लोग परेशान

Weather fluctuates: Partial drop in temperature, people troubled by cold
भीलवाड़ा शहर में बुधवार को दिन के समय सर्दी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह और रात की सर्दी ने लोगों को आहत ही रखा। मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह अस्थिर बना हुआ है। कभी शीतलहर तो कभी गलन लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि सूरज ढलते ही सर्दी एक बार फिर अपने तेवर दिखा रही है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मंगलवार के 25.8 डिग्री से थोड़ा कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बुधवार को न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि मंगलवार को यह 12.9 डिग्री था। रात के तापमान में आई इस गिरावट के कारण ठिठुरन बढ़ गई।
पिछले पांच दिनों के तापमान रेकॉर्ड पर नजर डालें तो साफ है कि मौसम लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान 23.6 और न्यूनतम 8.8 डिग्री रहा। रविवार को दिन का तापमान घटकर 20.2 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि रात का पारा 7 डिग्री तक गिर गया। सोमवार को भी यही स्थिति बनी रही। इसके बाद मंगलवार को अचानक गर्मी बढ़ी और अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन बुधवार को एक बार फिर आंशिक गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसम परिवर्तन का संवेदनशील दौर है। अभी कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने, संतुलित खानपान रखने और सर्दी से बचाव करने की सलाह दी जा रही है।
पिछले 5 दिनों का तापमान रिकॉर्ड
बुधवार 25.6 9.3
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग