मौसम का मिजाज डावांडोल: तापमान में आंशिक गिरावट, सर्दी से लोग परेशान

भीलवाड़ा शहर में बुधवार को दिन के समय सर्दी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह और रात की सर्दी ने लोगों को आहत ही रखा। मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह अस्थिर बना हुआ है। कभी शीतलहर तो कभी गलन लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि सूरज ढलते ही सर्दी एक बार फिर अपने तेवर दिखा रही है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मंगलवार के 25.8 डिग्री से थोड़ा कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बुधवार को न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि मंगलवार को यह 12.9 डिग्री था। रात के तापमान में आई इस गिरावट के कारण ठिठुरन बढ़ गई।