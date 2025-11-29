स्कूलों में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश: 5 जनवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

Winter vacation in schools from December 25
सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को अगले महीने से शीतकालीन अवकाश का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के मुताबिक, दिसंबर माह में कुल 21 दिन तक स्कूल संचालित होंगे। 25 दिसंबर से पहले इस माह में रविवार के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है।
शिक्षा विभाग ने लगातार दूसरे साल शीतकालीन अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी की है। आमतौर पर यह अवकाश 31 दिसंबर को समाप्त होता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष इसे बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय सर्दियों की बढ़ती तीव्रता को ध्यान में रखकर किया गया है। पिछले वर्षों में अक्सर अत्यधिक सर्दी के कारण जिला कलक्टरों को अलग से अवकाश के आदेश जारी करने पड़ते थे। इस परेशानी से बचने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवकाश की अवधि को पहले ही 5 जनवरी तक कर दिया गया है, ताकि छात्रों और शिक्षकों को बढ़ती सर्दी से राहत मिल सके।
लंबे अवकाश के बाद, सभी स्कूल 6 जनवरी 2026 को पुनः खुलेंगे और शैक्षिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। इस दौरान शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार करेंगे।
