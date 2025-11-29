स्कूलों में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश: 5 जनवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

शिक्षा विभाग ने लगातार दूसरे साल शीतकालीन अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी की है। आमतौर पर यह अवकाश 31 दिसंबर को समाप्त होता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष इसे बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय सर्दियों की बढ़ती तीव्रता को ध्यान में रखकर किया गया है। पिछले वर्षों में अक्सर अत्यधिक सर्दी के कारण जिला कलक्टरों को अलग से अवकाश के आदेश जारी करने पड़ते थे। इस परेशानी से बचने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवकाश की अवधि को पहले ही 5 जनवरी तक कर दिया गया है, ताकि छात्रों और शिक्षकों को बढ़ती सर्दी से राहत मिल सके।