भीलवाड़ा

Bhilwara: चरागाह में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पिता- रिश्तेदारों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप

भीलवाड़ा। फूलिया कलां थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा ग्राम में सोमवार सुबह गांव के चारागाह क्षेत्र में बबूल के पेड़ों के बीच एक युवक का शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है।

भीलवाड़ा

image

Anand Prakash Yadav

Jan 27, 2026

एफएसएल टीम ने मौके पर जुटाए साक्ष्य, पत्रिका फोटो

एफएसएल टीम ने मौके पर जुटाए साक्ष्य, पत्रिका फोटो

भीलवाड़ा। फूलिया कलां थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा ग्राम में सोमवार सुबह गांव के चरागाह क्षेत्र में बबूल के पेड़ों के बीच एक युवक का शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया । मृतक की पहचान राधेश्याम पुत्र रामलाल बावरी (42 वर्ष), निवासी नई राज्यास के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार शव गांव की आबादी क्षेत्र से करीब 100 मीटर दूर चारागाह में बबूल के पेड़ों के बीच पड़ा हुआ मिला। प्रथम दृष्टया घटनास्थल पर शव को घसीटकर लाए जाने के निशान भी पाए गए हैं जिससे यह आशंका गहराई है कि युवक की हत्या कहीं और कर शव को यहां लाकर फेंका गया।

पिता और रिश्तेदारों पर जताया हत्या का आरोप

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलिया कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा और पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण संख्या 26/2026 धारा 103(1), 3(5) BNS में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया इस संबंध में मृतक के भाई मुरली पुत्र रामलाल बावरी, निवासी नई राज्यास ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में मुरली ने रामपाल पिता शंकर लाल बावरी व रिश्तेदारों पर उसके भाई राधेश्याम के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने पर सीओ शाहपुरा ओम प्रकाश विश्नोई तथा फूलिया कलां थानाधिकारी राजेंद्र सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए वहां मौजूद संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तथा आसपास की अन्य संदिग्ध जगहों की भी बारीकी से जांच की।मामले की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा से एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित किया गया है।

27 Jan 2026 06:51 am

Bhilwara: चरागाह में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पिता- रिश्तेदारों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप

