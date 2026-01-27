Bhilwara: चरागाह में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पिता- रिश्तेदारों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलिया कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा और पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण संख्या 26/2026 धारा 103(1), 3(5) BNS में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया इस संबंध में मृतक के भाई मुरली पुत्र रामलाल बावरी, निवासी नई राज्यास ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में मुरली ने रामपाल पिता शंकर लाल बावरी व रिश्तेदारों पर उसके भाई राधेश्याम के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है।