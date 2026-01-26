राजस्थान में आज शाम से फिर बारिश का दौर, कल 15 शहरों में शीतलहर और मेघगर्जन के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर से जारी बु​लेटिन के अनुसार 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, खैरथल- तिजारा, कोटपूतली- बहरोड़, डीग, धौलपुर, दौसा जिले में तीव्र मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ इलाकों में ओले गिरने की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ शहरों में शीत या अतिशीत दिन रहने की भी प्रबल संभावना है।