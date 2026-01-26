26 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

राजस्थान में आज शाम से फिर बारिश का दौर, कल 15 शहरों में शीतलहर और मेघगर्जन के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Rain alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में बीते दो ​तीन दिनों थमा बारिश का दौर सोमवार शाम से फिर शुरू होने की आशंका है। मौसम विभाग ने 27 जनवरी को जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के 12 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज हवा के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 26, 2026

फतेहपुर में वाहनों पर जमी बर्फ, पत्रिका फोटो
Play video

फतेहपुर में वाहनों पर जमी बर्फ, पत्रिका फोटो

Rain alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में बीते दो ​तीन दिनों थमा बारिश का दौर सोमवार शाम से फिर शुरू होने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के उत्तर पूर्व और पश्चिम के कुछ भागों में सोमवार शाम से एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसके प्रभाव से सोमवार शाम से कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।

27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के 12 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज हवा के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है। वहीं 28 जनवरी को प्रदेश के 15 शहरों में कड़ाके की सर्दी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

12 शहरों में 27 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर से जारी बु​लेटिन के अनुसार 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, खैरथल- तिजारा, कोटपूतली- बहरोड़, डीग, धौलपुर, दौसा जिले में तीव्र मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ इलाकों में ओले गिरने की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ शहरों में शीत या अतिशीत दिन रहने की भी प्रबल संभावना है।

15 शहरों में येलो अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर ने 27 जनवरी को प्रदेश के श्रीगंगानगर, बीकानेर, डीडवाना- कुचामन, नागौर, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बूंदी में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से सर्द हवा चलने और दिन व रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की आशंका के कारण येलो अलर्ट जारी किया है।

सीकर में रात में पारा शून्य, 13 शहरों में पारा 5 डिग्री कम

बीती रात सीकर सर्वाधिक सर्द रहा और न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शेखावाटी अंचल में हाड़कंपाने वाली सर्दी के चलते खेत खलिहानों में बर्फ की चादर बिछी नजर आई। वहीं प्रदेश के 13 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया।

इन इलाकों में बीती रात सबसे कम तापमान

  • फतेहपुर: 0.1
  • सीकर: 0.5
  • नागौर: 1.1
  • दौसा: 01.4
  • लूणकरणसर: 01.7
  • अलवर: 02.2
  • करौली: 02.5
  • चूरू: 02.7
  • पिलानी: 03.0
  • झुंझुनूं: 03.2
  • वनस्थली: 03.7
  • सिरोही: 05.0
  • बीकानेर: 05.0
  • जवाई डेम पाली: 05.2
  • न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सि. में

जयपुर में गलनभरी सर्दी का सितम

राजधानी जयपुर में बीती रात तापमान में एक डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई लेकिन सर्द हवा के कारण गलनभरी सर्दी ने कंपकंपी छुड़ा दी। सुबह हवा में नमी ज्यादा रहने के कारण हाड़कंपाने वाली सर्दी लोगों को महसूस हुई। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बीती रात माउंटआबू का न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री रहा जो जयपुर शहर के तापमान से 0.7 डिग्री कम रहा है।

इन शहरों में भी सर्दी के तीखे तेवर

बीती रात अजमेर 6.4, कोटा 10.4, अंता बारां 8.5, चित्तौड़गढ़ 9.4, डूंगरपुर 13.0, प्रतापगढ़ 11.9, बाड़मेर 9.3, जोधपुर 9.2 और जालोर में 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। लेकिन तेज गति से चली सर्द हवा के असर से सर्दी के तेवर तीखे रहे।

Published on:

26 Jan 2026 01:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में आज शाम से फिर बारिश का दौर, कल 15 शहरों में शीतलहर और मेघगर्जन के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

