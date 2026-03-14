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JJM Scam: फरार रिटायर्ड IAS की तलाश में ACB की 6 टीमें, 60 गाड़ियां बदलकर काटी फरारी; परिवार में कई IAS-IPS-IRS अधिकारी

Retired IAS Subodh Agarwal: करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल अब भी एसीबी की गिरफ्त से दूर है। जांच में सामने आया है कि फरारी के दौरान वह 60 से ज्यादा गाड़ियां बदल चुका है और कई बार ऑटो रिक्शा का सहारा लेकर लगातार ठिकाने बदल रहा है।

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जयपुर

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Akshita Deora

Mar 14, 2026

Retired IAS Subodh Agarwal

रिटायर्ड आइएएस सुबोध अग्रवाल (फोटो: पत्रिका)

Jal Jeevan Mission case: करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी रिटायर्ड आइएएस सुबोध अग्रवाल की तलाश में जुटी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के सामने उसकी फरारी का शातिर तरीका बड़ी चुनौती बन गया है। जांच में सामने आया है कि फरार होने के बाद अग्रवाल अब तक करीब 60 से अधिक गाड़ियां बदल चुका है, जिनमें 40 से ज्यादा बार ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया है।

लुकआउट नोटिस जारी होने के कारण वो हवाई यात्रा नहीं कर सकता। वहीं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर एसीबी की कड़ी निगरानी के चलते वो छोटे वाहनों के जरिए लगातार ठिकाने बदल रहा है। सूत्रों के अनुसार अग्रवाल हाल ही में हरियाणा के सोहना स्थित एक उद्योगपति के फार्म हाउस पर रुका था, लेकिन जांच एजेंसियों की भनक लगते ही वहां से ऑटो रिक्शा में बैठकर निकल गया। इसके बाद उसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है। एसीबी की छह टीमें अग्रवाल की तलाश में जुटी है, उसके दिल्ली और मुंबई में होने की आशंका जताई जा रही है।

जयपुर में फार्म हाउस पर सर्च

एसीबी ने जयपुर में भी एक फार्म हाउस पर सर्च किया। यह फार्म हाउस राजस्थान क्रिकेट अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और बीसीसीआइ के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके किशोर रूंगटा के परिवार के सदस्य मुकुंद रूंगटा का बताया जा रहा है। हालांकि सर्च में अग्रवाल वहां नहीं मिला।

प्रभावशाली पारिवारिक नेटवर्क की भी जांच

जांच एजेंसियां अग्रवाल के प्रभावशाली पारिवारिक नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं। बताया जा रहा है कि उसके परिवार में 10 से अधिक लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा में रहे हैं या कार्यरत हैं। एसीबी ने इन सभी की सूची भी तैयार कराई है, ताकि फरारी के दौरान किसी संभावित मदद की जांच की जा सके।

सुबोध अग्रवाल रिटायर्ड IAS

रोली अग्रवाल (पत्नी): दिल्ली में IRS, चीफकमिश्नर के पद पर कार्यरत
शुभम अग्रवाल (बेटा): मुंबई में IRS
भाई: रिटायर्ड IAS
साले व साले की पत्नी (आइजी): IPS
साली: IAS, पति भी IAS
दूसरी साली का पति: IRC
ससुर: रिटायर्ड IRS

इतना ही नहीं, दूर के रिश्तों में भी कई लोग भारतीय सेवाओं में उच्च पदों पर कार्यरत हैं।

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Published on:

14 Mar 2026 08:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JJM Scam: फरार रिटायर्ड IAS की तलाश में ACB की 6 टीमें, 60 गाड़ियां बदलकर काटी फरारी; परिवार में कई IAS-IPS-IRS अधिकारी

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