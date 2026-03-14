JJM Scam: फरार रिटायर्ड IAS की तलाश में ACB की 6 टीमें, 60 गाड़ियां बदलकर काटी फरारी; परिवार में कई IAS-IPS-IRS अधिकारी

लुकआउट नोटिस जारी होने के कारण वो हवाई यात्रा नहीं कर सकता। वहीं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर एसीबी की कड़ी निगरानी के चलते वो छोटे वाहनों के जरिए लगातार ठिकाने बदल रहा है। सूत्रों के अनुसार अग्रवाल हाल ही में हरियाणा के सोहना स्थित एक उद्योगपति के फार्म हाउस पर रुका था, लेकिन जांच एजेंसियों की भनक लगते ही वहां से ऑटो रिक्शा में बैठकर निकल गया। इसके बाद उसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है। एसीबी की छह टीमें अग्रवाल की तलाश में जुटी है, उसके दिल्ली और मुंबई में होने की आशंका जताई जा रही है।