Rain Alert: 48 घंटे तेज हवाओं के साथ ओले-बारिश का अलर्ट, राजस्थान के इन जिलों में IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 मार्च को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है। इस दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है साथ ही कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है।