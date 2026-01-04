आधार अटका तो पेंशन भटकी, चार माह से 5 हजार बुजुर्गों की पेंशन बंद

बसंतपुरा निवासी मीना देवी ने बताया कि चार माह से पेंशन नहीं आ रही है। खाता चेक करवाया तो उसमें पैसे नहीं थे। बैंक पहुंचे तो बताया कि पहले ई-केवाइसी करवाएं। पहले केवाइसी के लिए आधार केंद्रों पर चक्कर काटे, लेकिन वहां ङ्क्षफगर ही मैच नहीं किए। कई बार चक्कर काटने के बाद एक सेंटर पर रेटिना मैच हुई, उसके बाद केवाईसी हो गई। केवाईसी के बाद भी पेंशन नहीं आई तो फिर बैंक पहुंचे, जहां कर्मचारी ने आधार को बैंक खाते से अटैच करने के लिए कहा। इसी तरह से सविता कुमारी निवासी अकलौनी, सोनम देवी निवासी मसूरी, रामकुमार कुशवाह निवासी अटेर रोड की पेंशन केवाइसी के अभाव में रुकी है।

पेंशन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को दिलाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जो लोग छूटे हैं, उनकी जल्द केवाइसी करवाई जाएगी।

किरोड़ीलाल मीना, कलेक्टर भिण्ड