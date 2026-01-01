1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

हाल-ए-रैन बसेरा: एक कंबल, खुले खिड़की-दरवाजे और लापता हीटर

जिला अस्पताल परिसर में संचालित अटल आश्रय का भी 10 साल से अधिक समय से संचालन किया जा रहा है। पहले यहां एनआरसी का संचालन होता था, बाद में यहां आश्रय स्थल शुरू किया गया। 10 पलंग की क्षमता वाले आश्रय स्थल में केवल तीन लोग ठहरे हैं, जो कोई यात्री नहीं बल्कि निराश्रित और बीमार लोग हैं।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Vikash Tripathi

Jan 01, 2026

bhind news

भिण्ड. पुराने बस स्टैंड परिसर में 20 साल से भी अधिक समय से संचालित रैन बसेरे में पलंग तो पर्याप्त हैं, लेकिन रुकने वाले नहीं आते। एक वजह तो बस स्टैंड के आसपास का खराब माहौल है, दूसरा भवन और बिस्तरों की बदहाली। जिससे लोगों का यहां रुकने का मन नहीं करता। जिला अस्पताल परिसर में संचालित अटल आश्रय स्थल का तो और भी बुरा हाल है।

पत्रिका टीम ने शाम करीब छह बजे बस स्टैंड परिसर में संचालित रैन बसेरे को देखा तो महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग दो कक्ष हैं। जिनकी क्षमता 10-10 पलंग की है, लेकिन इनके बिस्तरों की स्थिति ठीक नहीं है। पुराने और मैले से चादर बिछे हैं और छह-सात डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच भी एक ही कंबल उपलब्ध कराया जाता है। रैन बसेरे में एक कर्मचारी उपलब्ध था, लेकिन कोई भी आगंतुक नहीं था। जब एक ही कंबल को लेकर सवाल किया तो कर्मचारी ने कहा कि यदि बच जाते हैं तो दो कंबल दे देते हैं और ज्यादा दिक्कत आती है तो रूम हीटर चालू करवा देते हैं। लेकिन जहां कर्मचारी बैठते हैं, उस कक्ष की खिड़कियां खुली हैं।

जिला अस्पताल परिसर में संचालित अटल आश्रय का भी 10 साल से अधिक समय से संचालन किया जा रहा है। पहले यहां एनआरसी का संचालन होता था, बाद में यहां आश्रय स्थल शुरू किया गया। 10 पलंग की क्षमता वाले आश्रय स्थल में केवल तीन लोग ठहरे हैं, जो कोई यात्री नहीं बल्कि निराश्रित और बीमार लोग हैं। उत्तरप्रदेश के चक्करनगर निवासी विष्णु चौहान के दाएं पैर में फ्रेक्चर है, डेढ़ माह से अस्पताल में भर्ती थी, चिकित्सकोंं ने घर जाने को कहा तो उन्होंने बताया कि उनका घर यहां नहीं है। तब चिकित्सकों ने रैन बसेरे में शिफ्ट कर दिया। एक और बुजुर्ग चलने-फिरने और बोलने में भी लाचार हैं, उनके भी यहीं व्यवस्था की है। लेकिन यहां भी एक कंबल ही दिया जा रहा है।

पुराने बस स्टैंड परिसर में संचालित रैन बसेरे में दिसंबर माह में करीब 20 लोग ही ठहरे हैं। इनमें अधिकांश उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। दो महिलाएं भी ठहरी हैं। मैनपुरी, कासगंज, फिरोजाबाद, जालौन, शाहजहांपुर, दिल्ली एवं नागपुर तक के लोग ठहरे हैं। 15 दिन पहले ठहरे एक व्यक्ति ने बताया कि पहली बार रैन बसेरे में ठहरे तो वहां पुराना भवन होने व्यवस्थाएं कम होने से अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब धर्मशाला या रिश्तेदार के यहां रुक जाते हैं।

रूम हीटर गायब, कर्मचारी बोले खराब हो गए

नवंबर माह में नगरपालिका की ओर से अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील वाल्मीकि और सीएमओ यशवंत वर्मा ने दोनोंं रैन बसेरों में दो-दो रूम हीटर दिए थे। बस स्टैंड वाले रैन बसेरे में तो चालू मिले, लेकिन अस्पताल परिसर में गायब मिले। कर्मचारियों का कहना था कि खराब हो गए थे, फिर पता नहीं चला कहां गए।

रैन बसेरों में व्यवस्थाएं तो की हैं, ज्यादा सर्दी में रूम हीटर का भी इंतजाम किया है। यदि खराब हुए हैं तो बताना चाहिए था, हम फिर निरीक्षण करेंगे और जरूरत के हिसाब से कंबल व रूम हीटर की व्यवस्था करवाएंगे।
वर्षा वाल्मीकि, अध्यक्ष, नपा भिण्ड

ये भी पढ़ें

बदल रहा नक्शा, एमपी के इस जिले में शामिल हुए 38 गांव, परिसीमन मंजूर
भिंड
MP News Bhind District Map changed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 06:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / हाल-ए-रैन बसेरा: एक कंबल, खुले खिड़की-दरवाजे और लापता हीटर

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बदल रहा नक्शा, एमपी के इस जिले में शामिल हुए 38 गांव, परिसीमन मंजूर

MP News Bhind District Map changed
भिंड

नगरीय निकाय उपचुनाव में भाजपा ने मारी बाजी, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

MP Nikay upchunav result bhind bjp won two seats congress got alampur mp news
भिंड

तीन घंटे तक बंद रहा हाईवे, जानिए क्यों नाराज है संत समाज

भिंड

परशुराम सेना ने ‘ग्रंथ’ जलाने का किया प्रयास, पुलिस ने झपट्टा मारकर छीना! वीडियो वायरल

Parshuram Sena burns Dhamma Granth babasahab ambedkar manusmriti mp news
भिंड

सिंचाई विभाग की लापरवाही से थ्री-आर नहर फूटी, 100 बीघा सरसों-गेहूं की फसल में नुकसान

bhind news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.