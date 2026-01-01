हाल-ए-रैन बसेरा: एक कंबल, खुले खिड़की-दरवाजे और लापता हीटर

जिला अस्पताल परिसर में संचालित अटल आश्रय का भी 10 साल से अधिक समय से संचालन किया जा रहा है। पहले यहां एनआरसी का संचालन होता था, बाद में यहां आश्रय स्थल शुरू किया गया। 10 पलंग की क्षमता वाले आश्रय स्थल में केवल तीन लोग ठहरे हैं, जो कोई यात्री नहीं बल्कि निराश्रित और बीमार लोग हैं। उत्तरप्रदेश के चक्करनगर निवासी विष्णु चौहान के दाएं पैर में फ्रेक्चर है, डेढ़ माह से अस्पताल में भर्ती थी, चिकित्सकोंं ने घर जाने को कहा तो उन्होंने बताया कि उनका घर यहां नहीं है। तब चिकित्सकों ने रैन बसेरे में शिफ्ट कर दिया। एक और बुजुर्ग चलने-फिरने और बोलने में भी लाचार हैं, उनके भी यहीं व्यवस्था की है। लेकिन यहां भी एक कंबल ही दिया जा रहा है।