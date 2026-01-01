बदल रहा नक्शा, एमपी के इस जिले में शामिल हुए 38 गांव, परिसीमन मंजूर

नगरपालिका अधिकारियों ने वार्डों की सीमाओं का निर्धारण कर 14 दिसंबर को प्रारूप प्रकाशन किया था। इसके बाद एक सप्ताह तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गईं। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना के माध्यम से परिसीमन प्रस्ताव शासन को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। साल के अंतिम दिनों में अवकाश के कारण अनुमोदन प्रक्रिया में व्यवधान की स्थिति बनी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर समन्वय कर ऑनलाइन माध्यम से प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाई गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समयसीमा की गंभीरता शासन के समक्ष रखी गई, जिसके बाद अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो सकी।